Руководитель Kyiv Post заявил, что издание возобновит работу 8 декабря

Англоязычная газета Kyiv Post возобновляет ежедневное онлайн-освещение новостей с 8 декабря.

Об этом в письме заявил ее генеральный директор Люк Шенье, сообщается на странице издания Facebook.

«Мы собрали команду восторженных и опытных журналистов, разделяющих ценности Kyiv Post и преданность качественной журналистике, которая будет давать исчерпывающие новости, идеи, мнения. Начиная со среды, 8 декабря, мы продолжим нашу миссию по обеспечению международной и внутренней аудитории важным освещением украинских дел и будем оставаться маяком демократии и объективности», — говорится в письме.

В нем также напоминается, что Kyiv Post приняла решение сделать весь контент бесплатным онлайн для максимально широкой международной аудитории. Шенье также заявил, что издание уважает решение некоторых пользователей отменить свою подписку после приостановки публикаций 8 ноября. «Возвращение средств началось и будет продолжаться до тех пор, пока все соответствующие подписчики не будут возвращены», — подчеркнул он.

Гендиректор также добавил, что в течение 2022-2023 годов планируется запустить несколько новых услуг Kyiv Post на разных языках, в частности на французском, арабском, украинском, немецком и русском.