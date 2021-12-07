ВООЗ: Обовʼязкова вакцинація — це «крайній захід» у боротьбі з пандемією коронавірусу

Директор Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоровʼя в Європі Ганс Клюге заявив, що запровадженння обовʼязкової вакцинації проти COVID-19 буде останнім та крайнім заходом у боротьбі з пандемією коронавірусу.
«Обовʼязкова вакцинація є абсолютним крайнім заходом і можуть застосовуватися тільки тоді, коли вичерпані всі варіанти підвищення рівня вакцинації», — сказав Клюге під час брифінгу.
Він наголосив, що ефективність обовʼязкової вакцинації дуже залежить від контексту країни, і необхідно враховувати довіру громадськості до влади перед тим, як вдаватися до подібного.
«Те, що прийнятно в одному суспільстві та спільноті, може не бути ефективним і допустимим в іншому», — додав чиновник.
Тим часом в Україні дозволена вакцинація дітей від 12 років, але поки не дозволено робити бустерне щеплення. Наразі понад 40 тисяч дітей віком від 12 до 18 років отримали хоча б одну дозу вакцини, а загалом в Україні повністю вакциновано вже 38% дорослого населення, а принаймні однією дозою — 44,2%.
- З 8 листопада у нас почали відстороняти від роботи невакцинованих освітян та чиновників без збереження зарплати і нарахування стажу (звільняти їх заборонено) — до того моменту, поки вони не зроблять щеплення. Для них вакцинація від коронавірусу є обовʼязковою. Це правило не поширюється на працівників, які мають протипоказання до вакцинації та надали відповідний документ. З 8 листопада таку довідку можна взяти у сімейного лікаря (форма № 028).
- 15 листопада президент Зеленський повідомив, що за вакцинацію від коронавірусу обома дозами українці отримають по тисячі гривень. Їх можна буде витратити лише у певних сферах: придбати абонемент у спортзал або фітнес-клуб, відвідати кінотеатр, театр, музей, концерт чи виставку. Або купити квитки для мандрівок всередині країни, на внутрішні залізничні та авіаперевезення.