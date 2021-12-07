ВОЗ: Обязательная вакцинация — это «крайняя мера» в борьбе с пандемией коронавируса

Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения в Европе Ганс Клюге заявил, что введение обязательной вакцинации против COVID-19 будет последней и крайней мерой в борьбе с пандемией коронавируса.
«Обязательная вакцинация является абсолютной крайней мерой и может применяться только тогда, когда все варианты повышения уровня вакцинации исчерпаны», — сказал Клюге во время брифинга.
Он подчеркнул, что эффективность обязательной вакцинации очень зависит от контекста страны, и необходимо учитывать доверие общественности к власти, прежде чем прибегать к подобному.
«То, что приемлемо в одном обществе и сообществе, может не быть эффективным и допустимым в другом», — добавил чиновник.
Тем временем в Украине разрешена вакцинация детей от 12 лет, но пока не разрешено делать бустерную прививку. В настоящее время более 40 тысяч детей в возрасте от 12 до 18 лет получили хотя бы одну дозу вакцины. Всего в Украине полностью вакцинировано уже 38% взрослого населения, а по крайней мере одной дозой — 44,2%.
- С 8 ноября у нас начали отстранять от работы невакцинированных педагогов и чиновников без сохранения зарплаты и начисления стажа (увольнять их запрещено) — до того момента, пока они не сделают прививку. Для них вакцинация от коронавируса обязательна. Это правило не распространяется на работников, которые имеют противопоказания к вакцинации и предоставили соответствующий документ. С 8 ноября такую справку можно получить у семейного врача (форма № 028).
- 15 ноября президент Зеленский сообщил, что за вакцинацию от коронавируса обеими дозами украинцы получат по тысяче гривен. Их можно будет потратить только в определенных сферах: приобрести абонемент в спортзал или фитнес-клуб, посетить кинотеатр, театр, музей, концерт или выставку. Или купить билеты для путешествий внутри страны, на внутренние железнодорожные и авиаперевозки.