Глава Минздрава Виктор Ляшко: В Украине полностью вакцинировано уже 38% взрослого населения

В Украине полностью вакцинировано уже 38% взрослого населения и по крайней мере одной дозой — 44,2%.
Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал на брифинге 6 декабря.
Также в шести регионах страны более 40% населения полностью вакцинировано. Кроме этого, в Украине уже 16 регионов, где по крайней мере одной дозой вакцинировали более 40% взрослых украинцев. Среди лидеров по этому показателю:
- Киев;
- Киевская область;
- Полтавская область;
- Днепропетровская;
- Черкасская;
- Сумская.
- Украина с 3 декабря ввела ограничения на въезд из стран Южной Африки из-за распространения нового штамма коронавируса «Омикрон».
- Ранее Министерство здравоохранения сообщало, что в Украине стабилизируются все показатели — регионы будут постепенно выходить из «красных» зон. Также Украина прошла осенний пик смертности от коронавируса.