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Глава МОЗ Віктор Ляшко: В Україні повністю вакциновано вже 38% дорослого населення

Автор:
Ангеліна Шеремет
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В Україні повністю вакциновано вже 38% дорослого населення та принаймні однією дозою — 44,2%.

Про це міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко розповів під час брифінгу 6 грудня.

Також у шести регіонах країни понад 40% населення повністю вакциновано. Крім цього, в Україні вже 16 регіонів, де принаймні однією дозою вакцинували понад 40% дорослих українців. Серед лідерів за цим показником:

  • Київ;
  • Київська область;
  • Полтавська область;
  • Дніпропетровська;
  • Черкаська;
  • Сумська.