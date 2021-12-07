Дослідження: ліки від коронавірусу компанії GSK лишаються ефективними проти нового штаму «Омікрон»

Препарат від коронавірусу компанії GSK під назвою «Сотровімаб» залишається ефективним і проти нового штаму коронавірусу «Омікрон». Він має можливості протистояти всім мутаціям, які виявили в новому штамі.
Про це пише Bloomberg.
Дослідження проводили лише в лабораторних умовах. Учені створили псевдовірус з усіма мутаціями, які має «Омікрон». Під час тестів «Сотровімаб» протистояв не лише ключовим мутаціям, але й узагалі всім. Препарат тестували на 37 мутаціях, які виявили у штамі «Омікрон».
Учені зазначають, що ефективність препарату знизилася менше, ніж втричі, отже ліки все одно будуть корисними для пацієнтів з коронавірусом.
- На початку грудня Агентство з регулювання лікарських засобів і товарів медичного призначення Великої Британії (MHRA) схвалило застосування ще одного препарату для лікування коронавірусу на основі моноклональних антитіл — «Сотровімаб» (Sotrovimab, торгова марка Xevudy) британської фармацевтичної компанії GSK та її американського партнера Vir Biotechnology.
- У травні США дали дозвіл на використання препарату для лікування коронавірусу «Сотровімаб» (Sotrovimab, торгова марка Xevudy). У липні Євросоюз підписав угоду з GSK про постачання до 220 тисяч доз препарату. Першою європейською країною, де його дозволили застосовувати, стала Італія.
- 19 листопада Європейське агентство лікарських засобів схвалило застосування таблеток «Молнупіравір», а 24 листопада Кабмін дозволив їх використання в Україні.