Дослідження: ліки від коронавірусу компанії GSK лишаються ефективними проти нового штаму «Омікрон»

Препарат від коронавірусу компанії GSK під назвою «Сотровімаб» залишається ефективним і проти нового штаму коронавірусу «Омікрон». Він має можливості протистояти всім мутаціям, які виявили в новому штамі.

Про це пише Bloomberg.

Дослідження проводили лише в лабораторних умовах. Учені створили псевдовірус з усіма мутаціями, які має «Омікрон». Під час тестів «Сотровімаб» протистояв не лише ключовим мутаціям, але й узагалі всім. Препарат тестували на 37 мутаціях, які виявили у штамі «Омікрон».

Учені зазначають, що ефективність препарату знизилася менше, ніж втричі, отже ліки все одно будуть корисними для пацієнтів з коронавірусом.