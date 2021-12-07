Исследование: лекарство от коронавируса компании GSK остается эффективным против нового штамма «Омикрон»

Препарат от коронавируса компании GSK под названием «Сотровимаб» остается эффективным против нового штамма коронавируса «Омикрон». Он может противостоять всем мутациям, которые выявили в новом штамме.
Об этом пишет Bloomberg.
Исследования проводили только в лабораторных условиях. Ученые создали псевдовирус со всеми мутациями, которые имеет «Омикрон». Во время тестов «Сотровимаб» противостоял не только ключевым мутациям, но и вообще всем. Препарат тестировали на 37 мутациях, выявленных в штамме «Омикрон».
Ученые отмечают, что эффективность препарата снизилась меньше, чем в три раза, то есть это лекарство все равно будет полезно для пациентов с коронавирусом.
- В начале декабря Агентство по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения Великобритании (MHRA) одобрило применение еще одного препарата для лечения коронавируса на основе моноклональных антител — «Сотровимаб» (Sotrovimab, торговая марка Xevudy) британской фармацевтической компании GSK и ее американского партнера Vir Bio.
- В мае США дали разрешение на использование препарата для лечения коронавируса «Сотровимаб» (Sotrovimab, торговая марка Xevudy). В июле Евросоюз подписал соглашение с GSK о поставках до 220 тысяч доз препарата. Первой европейской страной, где его разрешили использовать, стала Италия.
- 19 ноября Европейское агентство лекарственных средств одобрило применение таблеток «Молнупиравир» , а 24 ноября Кабмин разрешил их использование в Украине.