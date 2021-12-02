Великобритания одобрила лекарство от коронавируса Sotrovimab

Агентство по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения Великобритании (MHRA) одобрило применение еще одного препарата для лечения коронавируса на основе моноклональных антител «Сотровимаб» (Sotrovimab, торговая марка Xevudy) британской фармацевтической компании GSK и ее американского партнера Vir Biotechnology.

Об этом сообщается на сайте британского правительства.

«Xevudy (Sotrovimab) был одобрен MHRA после того, как было признано, что он безопасен и эффективен в снижении риска госпитализации и смерти у людей с легкой и средней тяжестью COVID-19, имеющих повышенный риск развития тяжелого заболевания», — говорится в заявлении.

Согласно данным клинических исследований, разовая доза моноклональных антител снижает риск госпитализации и смерти от коронавируса на 79% у взрослых из группы высокого риска.