Велика Британія схвалила ліки від коронавірусу Sotrovimab

Агентство з регулювання лікарських засобів і товарів медичного призначення Великої Британії (MHRA) схвалило застосування ще одного препарату для лікування коронавірусу на основі моноклональних антитіл «Сотровімаб» (Sotrovimab, торгова марка Xevudy) британської фармацевтичної компанії GSK та її американського партнера Vir Biotechnology.

Про це повідомляється на сайт британського уряду.

«Xevudy (Sotrovimab) був схвалений MHR після того, як було визнано, що він безпечний та ефективний у зниженні ризику госпіталізації та смерті у людей із легкою та середньою тяжкістю COVID-19, які мають підвищений ризик розвитку тяжкого захворювання», — йдеться у заяві.

Згідно з даними клінічних досліджень, разова доза моноклональних антитіл знижує ризик госпіталізації та смерті від коронавірусу на 79% у дорослих із групи високого ризику.