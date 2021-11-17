США підписали угоду на $1 мільярд щодо виробництва ліків від коронавірусу GSK і Vir Biotechnology

За даними GSK, завдяки угоді загальна кількість доз препарату для лікування коронавірусу в усьому світі перевищила 750 тисяч, постачання очікується до 17 грудня.

США підписали угоду на майже $1 мільярд для виробництва препарату для лікування коронавірусу на основі моноклональних антитіл «Сотровімаб» (Sotrovimab, торгова марка Xevudy) британської фармацевтичної компанії GSK та її американського партнера Vir Biotechnology.

Агентство не уточнило, скільки доз отримає США. Але зазначається, що 10 тисяч доз призначені для Канади та до 220 тисяч доз — для Європейського Союзу. Також вказується, що Сполучені Штати зможуть придбати додаткові дози до березня 2022 року.

Препарат розроблений на основі моноклональних антитіл, які імітують природні антитіла, що виробляються організмом для боротьби з інфекціями. Його рекомендують для лікування COVID-19 у легкій та середній формі у дорослих пацієнтів і підлітків віком від 12 років та старших, вага яких перевищує 40 кг. Водночас «Сотровімаб» заборонено використовувати для пацієнтів, які госпіталізовані з коронавірусом або потребують кисневої терапії.

Лікування знижує ризик госпіталізації або смерті на 79% у дорослих з COVID-19 легкої та середньої ступеня тяжкості.