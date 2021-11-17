США подписали соглашение на $1 миллиард о производстве лекарства от коронавируса GSK и Vir Biotechnology

По данным GSK, благодаря соглашению общее количество доз препарата для лечения коронавируса во всем мире превысило 750 тысяч, поставки ожидаются до 17 декабря.

США подписали соглашение почти на $1 миллиард для производства препарата для лечения коронавируса на основе моноклональных антител «Сотровимаб» (Sotrovimab, торговая марка Xevudy) британской фармацевтической компании GSK и ее американского партнера Vir Biotechnology.

Агентство не уточнило, сколько доз получит США. Но отмечается, что 10 тысяч доз предназначены для Канады и до 220 тысяч доз — для Европейского Союза. Также указывается, что Соединенные Штаты могут приобрести дополнительные дозы до марта 2022 года.

Препарат разработан на основе моноклональных антител, имитирующих природные антитела, производимые организмом для борьбы с инфекциями. Его рекомендуют для лечения COVID-19 в легкой и средней форме у взрослых пациентов и подростков от 12 лет и старше, вес которых превышает 40 кг. В то же время «Сотровимаб» запрещено использовать для пациентов, которые госпитализированы с коронавирусом или нуждаются в кислородной терапии.

Лечение снижает риск госпитализации или смерти на 79% у взрослых с COVID-19 легкой и средней степени тяжести.