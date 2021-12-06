Авіакомпанію «Белавіа» від’єднали від міжнародних систем взаєморозрахунків для авіаперевезень

Про це з посиланням на заяву Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA) пише Zerkalo.io .

Білоруську авіакомпанію «Белавіа» від’єднали від міжнародних систем взаєморозрахунків для пасажирських (BSP) і вантажних (CASS) авіаперевезень.

«Ми підтверджуємо, що авіакомпанія «Белавіа» була відсторонена від участі в програмі IATA з білінгу та розрахунків (BSP) і системи розрахунків за вантажними рахунками (CASS)», — заявили виданню в IATA.

У «Белавіа» ситуацію поки не коментують.