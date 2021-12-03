Авіакомпанія «Белавіа» через санкції втратила половину флоту

Білоруська авіакомпанія «Белавіа» наполовину скоротила свій флот через санкції країн Заходу проти Білорусі.

Про це повідомила пресслужба авіакомпанії.

У авіаперевізника залишилося 15 літаків. У компанії запевняють, що цієї кількості вистачить для виконання всіх запланованих рейсів у зимовому сезоні, але на літній сезон літаки доведеться докуповувати чи укладати договори на лізинг із авіакомпаніями, які не є резидентами Євросоюзу.

Як повідомляє білоруське «Радіо Свобода», донедавна флот «Белавіа» складався з 29 літаків.

Авіаперевізник запевняє, що проблем із запланованими рейсами не буде. Також обіцяють, що нові санкції від 2 грудня не вплинуть на ціни авіаквитків.