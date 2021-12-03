Авиакомпания «Белавиа» из-за санкций потеряла половину флота

Беларусская авиакомпания «Белавиа» вполовину сократила свой флот из-за санкций стран Запада против Беларуси.
Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.
У авиаперевозчика осталось 15 самолетов. В компании уверяют, что этого количества хватит для выполнения всех запланированных рейсов в зимнем сезоне, но на летний сезон самолеты придется докупать или заключать договора на лизинг с авиакомпаниями, которые не являются резидентами Евросоюза.
Как сообщает беларусское «Радио Свобода», до недавнего времени флот «Белавиа» состоял из 29 самолетов.
Авиаперевозчик уверяет, что проблем с запланированными рейсами не будет. Также обещают, что новые санкции от 2 декабря не повлияют на цены авиабилетов.
- С серьезными ограничениями «Белавиа» столкнулась в этом году после принудительной посадки самолета Ryanair в Минске и задержания оппозиционера Романа Протасевича. Тогда для самолетов «Белавиа» небо закрыли десятки стран.
- В ноябре на фоне миграционного кризиса на границах ЕС, в организации которого обвиняют режим Александра Лукашенко, в ЕС заявили, что запретят «Белавиа» арендовать самолеты европейских компаний.
- 2 декабря США, Британия, Канада и Евросоюз ввели санкции против Беларуси за организацию потока мигрантов из стран Ближнего Востока. Под санкции попала и «Белавиа».