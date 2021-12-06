Авиакомпанию «Белавиа» отключили от международных систем взаиморасчетов для авиаперевозок

Беларусскую авиакомпанию «Белавиа» отключили от международных систем взаиморасчетов для пассажирских (BSP) и грузовых (CASS) авиаперевозок.
Об этом со ссылкой на заявление Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) пишет Zerkalo.io.
«Мы подтверждаем, что авиакомпания «Белавиа» была отстранена от участия в программе IATA по биллингу и расчетам (BSP) и системе расчетов по грузовым счетам (CASS)", — заявили изданию в IATA.
В «Белавиа» ситуацию пока не комментируют.
- С серьезными ограничениями «Белавиа» столкнулась в этом году после принудительной посадки самолета Ryanair в Минске и задержания оппозиционера Романа Протасевича. Тогда для самолетов Белавиа небо закрыли десятки стран.
- В ноябре на фоне миграционного кризиса на границах ЕС, в организации которого обвиняют режим Александра Лукашенко, в ЕС заявили, что запретят «Белавиа» арендовать самолеты европейских компаний.
- 2 декабря США, Британия, Канада и Евросоюз ввели санкции против Беларуси за организацию потока мигрантов из стран Ближнего Востока. Под санкции попала и «Белавиа».
- На следующий день в авиакомпании сообщили, что из-за санкций наполовину сократили свой флот.