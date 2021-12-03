НАЗК перевірило декларацію глави СБУ Івана Баканова після витоку Pandora Papers

Національне агентство з питань запобігання корупції завершило перевірку декларації голови Служби безпеки України Івана Баканова, яку розпочали після публікації розслідування Pandora Papers.
У довідці НАЗК йдеться, що Баканов на момент вступу на посаду не був повʼязаний із офшорною кіпрською компанією Davegra Limited, проте у його декларації знайшли інші неточності.
Так, Баканов не вказав дані про свого сина і про майже 80 тисяч гривень вартості автомобіля Volkswagen Touareg, зареєстрованого на його дружину, але вказав інформацію про три банківські рахунки на суму 103, 304 і 28 гривень, які не підлягають декларуванню.
Голова СБУ заявив, що в декларації вказана фактично сплачена сума за авто, а документи, які це підтверджують просто «не збереглися». Річ у тім, що, за словами Баканова, машина коштує 475 550 гривень, але за даними Єдиного держреєстру транспортних засобів — 396 291 грн.
Тобто цифри відрізняються на 79 258 гривень, проте ця сума не перевищує 100 прожиткових мінімумів, тому Баканов не понесе відповідальності за порушення.
- 3 жовтня 2021 року 650 журналістів з усього світу опублікували 12 мільйонів документів про власників офшорів. Там фігурують близько 35 чинних і колишніх лідерів держав і понад 300 посадовців. Витік документів стався з компаній, що працюють, зокрема, на Британських Віргінських Островах і Кіпрі, у Панамі, Белізі, Сінгапурі, ОАЕ та Швейцарії.
- У розслідуванні фігурують компанії президента Зеленського і бізнесмена Коломойського, від якого «кварталівці» отримали приблизно $40 мільйонів, коли студія «Квартал 95» почала співпрацювати з телеканалом «1+1». Також у розслідуванні є дані про схеми помічника президента Сергія Шефіра, олігарха Ріната Ахметова, колишнього співвласника ПриватБанку Геннадія Боголюбова та інших.
- В Офісі президента заявили, що в документах нічого компрометувального немає. У Росії не перевірятимуть інформацію про офшори оточення Путіна, тому що «не побачили доказів», а от Чехія перевірить причетність премʼєра Бабіша до офшорів.
- 4 жовтня в НАЗК заявили, що врахують інформацію Pandora Papers при перевірці декларацій Зеленського і голови СБУ Баканова. НАБУ перевірить транзакції ПриватБанку через офшорні компанії.