НАПК проверило декларацию главы СБУ Ивана Баканова после утечки Pandora Papers

Национальное агентство по предотвращению коррупции завершило проверку декларации главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова, которую начали после публикации расследования Pandora Papers.
В справке НАПК говорится, что Баканов на момент вступления в должность не был связан с офшорной кипрской компанией Davegra Limited, однако в его декларации нашли другие неточности.
В частности, Баканов не указал данные о своем сыне и почти 80 тысячах гривен стоимости автомобиля Volkswagen Touareg, зарегистрированного на его жену, и указал информацию о трех банковских счетах на сумму 103, 304 и 28 гривен, не подлежащих декларированию
Глава СБУ заявил, что в декларации указана фактически уплаченная сумма за автомобиль, а подтверждающие это документы просто «не сохранились». Дело в том, что, по словам Баканова, машина стоит 475 550 гривен, но по данным Единого госреестра транспортных средств — 396 291 грн.
То есть, эти данные отличают на 79 258 гривен, но сумма не превышает 100 прожиточных минимумов, поэтому Баканов не понесет ответственности за это нарушение.
- 3 октября 2021 года 650 журналистов со всего мира опубликовали 12 миллионов документов о владельцах офшоров. Там фигурируют около 35 действующих и бывших глав государств и более 300 чиновников. Утечка документов произошла из компаний, работающих, в частности, на Британских Виргинских Островах и Кипре, в Панаме, Белизе, Сингапуре, ОАЭ и Швейцарии.
- В расследовании фигурируют компании президента Зеленского и бизнесмена Коломойского, от которого «кварталовцы» получили около $40 миллионов, когда студия «Квартал 95» начала сотрудничать с телеканалом «1+1». Также в расследовании есть данные о схемах помощника президента Сергея Шефира, олигарха Рината Ахметова, бывшего совладельца ПриватБанка Геннадия Боголюбова и других.
- В Офисе президента заявили, что в документах ничего компрометирующего нет. В России не будут проверять информацию об офшорах окружения Путина, потому что «не увидели доказательств», а вот Чехия проверит причастность премьера Бабиша к офшорам.
- 4 октября в НАПК заявили, что учтут информацию Pandora Papers при проверке деклараций Зеленского и главы СБУ Баканова. НАБУ проверит транзакции ПриватБанка через офшорные компании.