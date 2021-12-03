НАПК проверило декларацию главы СБУ Ивана Баканова после утечки Pandora Papers

Национальное агентство по предотвращению коррупции завершило проверку декларации главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова, которую начали после публикации расследования Pandora Papers.

В справке НАПК говорится, что Баканов на момент вступления в должность не был связан с офшорной кипрской компанией Davegra Limited, однако в его декларации нашли другие неточности.

В частности, Баканов не указал данные о своем сыне и почти 80 тысячах гривен стоимости автомобиля Volkswagen Touareg, зарегистрированного на его жену, и указал информацию о трех банковских счетах на сумму 103, 304 и 28 гривен, не подлежащих декларированию

Глава СБУ заявил, что в декларации указана фактически уплаченная сумма за автомобиль, а подтверждающие это документы просто «не сохранились». Дело в том, что, по словам Баканова, машина стоит 475 550 гривен, но по данным Единого госреестра транспортных средств — 396 291 грн.

То есть, эти данные отличают на 79 258 гривен, но сумма не превышает 100 прожиточных минимумов, поэтому Баканов не понесет ответственности за это нарушение.