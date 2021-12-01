Росія висилає дипломатів США, які перебувають у Москві понад три роки

Росія вимагає від співробітників посольства США, які перебувають у Москві понад три роки, виїхати з країни до 31 січня 2022 року.

Про це повідомила 1 грудня офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова.

За її словами, така вимога є відповіддю на видворення 27 російських дипломатів зі США до кінця січня.

«До 1 липня наступного року, якщо Вашингтон не відмовиться від трирічного правила і не піде на компроміс, ще поїдуть працівники у загальній кількості, пропорційній до оголошеної Держдепартаментом цифри росіян», — додала Захарова.