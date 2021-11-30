Самопроголошений президент Білорусі Лукашенко визнав Крим «російським» не тільки де-факто, але й де-юре

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що після так званого референдуму, який 16 березня 2014 року пройшов на території українського Криму, «півострів де-юре та де-факто став російським».
Про це Лукашенко заявив в інтервʼю «РИА Новости».
«Раніше я говорив, що Крим де-факто російський, а після референдуму він і де-юре став таким», — зазначив Лукашенко та додав, що «він має право відвідувати півострів не залежно від того, під чиїм керівництвом він є».
«Це і мій Крим! Вперше на морі я побував саме у Криму. коли ще діти були маленькими», — наголосив самопроголошений глава Мінська та додав, що Володимир Путін уже запрошував його на півострів.
Відтак Олександр Лукашенко зазначив, що готовий прилетіти у Севастополь на літаку і вже звідти почати візит.
«Якщо туди прилетять «президент» Білорусі та президент Росії, то яке ще може бути визнання. Ні для мене, ні для Путіна цього питання взагалі не існує», — резюмував Лукашенко.
Нагадаємо, 1 червня Лукашенко заявив, що хоче запустити пряме авіасполучення з окупованим Кримом. За його словами, Білорусь і Росія пропрацюють питання щодо відкриття авіарейсів до Криму.
Україна, низка країн Євросоюзу, Британія і США закрили авіасполучення з Білоруссю після примусової посадки літака Ryanair з опозиціонером Протасевичем на борту. Для «Белавіа» небо закрили 20 країн. Авіакомпанії також загрожують санкції від ЄС.
- 16 березня 2014 року на території українського Криму відбувся невизнаний міжнародною спільнотою «референдум про статус півострова».
- Президент Росії Володимир Путін 18 березня 2014 року одноосібно оголосив про «включення Криму до складу РФ». Відтак Росія анексувала українську територію.
- Україна, Європейський Союз, Сполучені Штати та жодна цивілізована країна не визнали результати голосування на цьому «референдумі» та запровадили санкції проти Росії.