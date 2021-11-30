Самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко признал Крым «российским» не только де-факто, но и де-юре

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что после так называемого референдума, прошедшего 16 марта 2014 года на территории украинского Крыма, «полуостров де-юре и де-факто стал российским».
Об этом Лукашенко заявил в интервью «РИА Новости».
«Раньше я говорил, что Крым де-факто российский, а после референдума он и де-юре стал таким», — отметил Лукашенко и добавил, что «он имеет право посещать полуостров независимо от того, под чьим руководством он находится».
«Это и мой Крым! В первый раз на море я побывал именно в Крыму, когда еще дети были маленькими», — подчеркнул самопровозглашенный глава Минска и добавил, что Владимир Путин уже приглашал его на остров.
Александр Лукашенко отметил, что готов прилететь в Севастополь на самолете и уже оттуда начать визит.
«Если туда прилетят «президент» Беларуси и президент России, то какое еще может быть признания. Ни для меня, ни для Путина этого вопроса вообще не существует», — резюмировал Лукашенко.
Напомним, 1 июня Лукашенко заявил, что хочет запустить прямое авиасообщение с оккупированным Крымом. По его словам, Беларусь и Россия проработают вопрос об открытии авиарейсов в Крым.
Украина, ряд стран Евросоюза, Британия и США закрыли авиасообщение с Беларусью после принудительной посадки самолета Ryanair с оппозиционером Протасевичем на борту. Для «Белавиа» небо закрыли 20 стран. Авиакомпанию также ожидают санкции от ЕС.
- 16 марта 2014 года на территории украинского Крыма состоялся непризнанный международным сообществом «референдум о статусе полуострова».
- Президент России Владимир Путин 18 марта 2014 года единолично объявил о «включении Крыма в состав РФ». Так Россия аннексировала украинскую территорию.
- Украина, Европейский Союз, Соединенные Штаты и ни одна из цивилизованных стран не признали результаты голосования на этом «референдуме» и ввели санкции против России.