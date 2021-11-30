В Україні повністю вакциновані вже 11 мільйонів людей

В Україні понад 11 мільйонів людей отримали дві дози вакцини проти коронавірусу. Про це Міністерство охорони здоровʼя повідомило вранці 30 листопада.

За добу 29 листопада щеплення зробили 226 059 людей. Загалом у країні повністю вакциновані 11 122 635 людей (станом на 29 листопада повністю вакциновано 35% дорослого населення).