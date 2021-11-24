Кабмін ввів додаткові обмеження в карантинних зонах і скоротив термін дії «жовтих» COVID-сертифікатів

Кабінет міністрів запровадив нові обмеження в карантинних зонах. Тепер у «жовтій» зоні всі відвідувачі та персонал громадських закладів повинні бути вакциновані принаймні однією дозою або мати сертифікат про одужання чи негативний тест.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду 24 листопада.

Також уряд вирішив скоротити термін дії «жовтих» COVID-сертифікатів про вакцинацію однією дозою — зі 120 до 30 днів.

«Змінено термін дії «жовтого» COVID-сертифікату, який підтверджував проведення принаймні одного щеплення. Він становитиме 30 днів, раніше він був дійсним 120 днів», — зазначив міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко.

Уряд прагне також посилити правила перевірки таких сертифікатів. Їх повинні перевіряти не лише візуально, але й сканувати QR-код. За неналежну перевірку COVID-сертифікатів планують запровадити штрафи у розмірі 34—170 тисяч гривень.