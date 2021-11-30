В Украине полностью вакцинированы уже 11 миллионов человек

В Украине более 11 миллионов человек получили две дозы вакцины против коронавируса. Об этом Министерство здравоохранения сообщило утром 30 ноября.

За сутки 29 ноября прививки сделали 226 059 человек. Всего в стране полностью вакцинированы 11 122 635 человек (на 29 ноября полностью вакцинировано 35% взрослого населения).