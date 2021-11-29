Глава Минздрава Виктор Ляшко: В Украине полностью вакцинировано 35% взрослого населения

В Украине полностью вакцинированы от коронавируса 35% украинцев старше 18 лет. Из этой возрастной категории 45% получили первую прививку.

Об этом на брифинге 29 ноября заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Отдельно он отметил, что среди возрастной категории 60+ лет почти 30% получили две дозы препарата, 35% — одну.

Больше всего прививок сделали за ноябрь — 6,5 миллиона. Всего с начала вакцинальной кампании в Украине сделали 24 288 230 прививок (полностью вакцинированы 10 967 700 человек).