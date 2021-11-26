Во Львове продлили жесткий карантин до 13 декабря

Львовская городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций продлила усиленный карантин во Львове до 13 декабря.

«Продлены действующие карантинные ограничения до 13 декабря. 605 больных ководом находятся в городских медицинских учреждениях, Львов все еще находится в «красной» зоне», — сообщил первый заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко.

Также комиссия вынесла предупреждение ряду развлекательных заведений за нарушение карантинных требований. Такие предупреждения получили:

спорткомплекс «Евроспорт»;

Eros show bar (площадь Рынок, 11);

Custom lounge bar (ул. Братьев Рогатинцев, 37);

Pulse Lounge bar&Karaoke (ул. Братьев Рогатинцев, 18);

кинотеатр Multiplex в ТРЦ Victoria Gardens.

С 30 октября Львовская область находится в «красной» зоне карантина. Большинство ограничений в регионе касается невакцинированных жителей. На брифинге 22 ноября министр здравоохранения Виктор Ляшко анонсировал, что уже на этой неделе Львовская область может выйти из «красной» зоны, однако такое решение отложили.

«Красный» уровень эпидопасности предусматривает ряд ограничений, которые вводятся в регионах. В частности, запрещается работа заведений общественного питания, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов, проведение массовых мероприятий.

Ограничения не будут действовать, если 100% сотрудников и посетителей заведений (мероприятий) вакцинированы.

Также для полностью вакцинированных граждан не будут действовать ограничения, установленные для межрегионального транспортного сообщения.