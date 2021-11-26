У Львові продовжили жорсткий карантин до 13 грудня

Львівська міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій продовжила посилений карантин у Львові до 13 грудня.
«Продовжено чинні карантинні обмеження до 13 грудня. 605 хворих на ковід перебуває у міських медичних закладах, Львів все ще перебуває у «червоній зоні», — повідомив перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.
Також комісія винесла попередження низці розважальних закладів за порушення карантинних вимог. Такі попередження отримали:
- спорткомплекс «Євроспорт»;
- Eros show bar (площа Ринок, 11);
- Custom lounge bar (вул. Братів Рогатинців, 37);
- Pulse Lounge bar&Karaoke (вул. Братів Рогатинців, 18);
- кінотеатр Multiplex у ТРЦ Victoria Gardens.
З 30 жовтня Львівська область перебуває у «червоній» зоні карантину. Більшість обмежень у регіоні стосуються невакцинованих мешканців. На брифінгу 22 листопада міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко анонсував, що уже цього тижня Львівщина може вийти з «червоної» зони, однак таке рішення відклали.
«Червоний» рівень епіднебезпеки передбачає низку обмежень, які запроваджуються в регіонах. Зокрема, забороняється робота закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків і магазинів, проведення масових заходів тощо.
Обмеження не діятимуть, якщо 100% працівників і відвідувачів закладів (заходів) вакциновані.
Також для повністю вакцинованих громадян не діятимуть обмеження, встановлені для міжрегіонального транспортного сполучення.
- Раніше Міністерство охорони здоровʼя повідомляло, що в Україні минув пік захворюваності на COVID-19 і всі показники стабілізуються — регіони поступово виходитимуть із «червоних» зон. Також Україна пройшла осінній пік смертності від коронавірусу.
- 24 листопада Кабінет міністрів запровадив нові обмеження в карантинних зонах. Тепер у «жовтій» зоні всі відвідувачі та персонал громадських закладів повинні бути вакциновані принаймні однією дозою або мати сертифікат про одужання чи негативний тест.