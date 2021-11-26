У Львові продовжили жорсткий карантин до 13 грудня

Львівська міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій продовжила посилений карантин у Львові до 13 грудня.

«Продовжено чинні карантинні обмеження до 13 грудня. 605 хворих на ковід перебуває у міських медичних закладах, Львів все ще перебуває у «червоній зоні», — повідомив перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

Також комісія винесла попередження низці розважальних закладів за порушення карантинних вимог. Такі попередження отримали:

спорткомплекс «Євроспорт»;

Eros show bar (площа Ринок, 11);

Custom lounge bar (вул. Братів Рогатинців, 37);

Pulse Lounge bar&Karaoke (вул. Братів Рогатинців, 18);

кінотеатр Multiplex у ТРЦ Victoria Gardens.

З 30 жовтня Львівська область перебуває у «червоній» зоні карантину. Більшість обмежень у регіоні стосуються невакцинованих мешканців. На брифінгу 22 листопада міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко анонсував, що уже цього тижня Львівщина може вийти з «червоної» зони, однак таке рішення відклали.

«Червоний» рівень епіднебезпеки передбачає низку обмежень, які запроваджуються в регіонах. Зокрема, забороняється робота закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків і магазинів, проведення масових заходів тощо.

Обмеження не діятимуть, якщо 100% працівників і відвідувачів закладів (заходів) вакциновані.

Також для повністю вакцинованих громадян не діятимуть обмеження, встановлені для міжрегіонального транспортного сполучення.