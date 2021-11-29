Глава МОЗ Віктор Ляшко: В Україні повністю вакциновано 35% дорослого населення

В Україні повністю вакциновані від коронавірусу 35% українців, старших за 18 років. Із цієї вікової категорії 45% отримали перше щеплення.

Про це на брифінгу 29 листопада заявив міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко.

Окремо він зазначив, що серед вікової категорії 60+ років майже 30% отримали дві дози препарату, 35% — одну.

Найбільше щеплень зробили за листопад — 6,5 мільйона. Загалом від початку вакцинальної кампанії в Україні зробили 24 288 230 щеплень (повністю вакциновані 10 967 700 людей).