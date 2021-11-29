Глава МОЗ Віктор Ляшко: В Україні повністю вакциновано 35% дорослого населення

В Україні повністю вакциновані від коронавірусу 35% українців, старших за 18 років. Із цієї вікової категорії 45% отримали перше щеплення.
Про це на брифінгу 29 листопада заявив міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко.
Окремо він зазначив, що серед вікової категорії 60+ років майже 30% отримали дві дози препарату, 35% — одну.
Найбільше щеплень зробили за листопад — 6,5 мільйона. Загалом від початку вакцинальної кампанії в Україні зробили 24 288 230 щеплень (повністю вакциновані 10 967 700 людей).
Що стосується штаму коронавірусу «Омікрон», то в Україні станом на 29 листопада його не виявили. Ляшко з посиланням на дані Всесвітньої організації охорони здоровʼя зазначив, що наразі незрозуміло, чи призводить новий штам коронавірусу до більш тяжкого перебігу хвороби, ніж інші мутації вірусу, — його ще вивчають.
- Раніше Міністерство охорони здоровʼя повідомляло, що в Україні стабілізуються всі показники — регіони поступово виходитимуть із «червоних» зон. Також Україна пройшла осінній пік смертності від коронавірусу.
- 25 листопада Львівська та Луганська області відмовилися виходити з «червоної» карантинної зони. У Львові карантин продовжили до 13 грудня.