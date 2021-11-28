В Україні за добу виявили понад 7 тисяч нових хворих на ковід, померли від нього 400 людей

В Україні за добу 27 листопада виявили 7 483 нові випадки коронавірусу, вакцинували від нього 139 476 людей. Про це Міністерство охорони здоровʼя повідомило 28 листопада.
Також за минулу добу шпиталізували 3 456 людей, померли 400.
Загалом з початку пандемії на коронавірус в Україні перехворіли 3 422 023 людини, а померли від нього — 85 117. Станом на 28 листопада в Україні повністю щеплені 10 904 799 людей.
- Раніше Міністерство охорони здоровʼя повідомляло, що в Україні стабілізуються всі показники — регіони поступово виходитимуть із «червоних» зон. Також Україна пройшла осінній пік смертності від коронавірусу.
- 11 листопада в Ботсвані виявили новий штам коронавірусу «Омікрон» (B.1.1.529). Учені вважають, що він може бути небезпечнішим за всі відомі штами. Його ускладнена мутація, імовірно, дозволяє оминати захист антитіл. Випадки зараження виявили у трьох країнах Європи: Британії, Італії та Німеччині. Через нього Британія, Ізраїль та низка інших країни запровадили обмеження на поїздки своїх громадян у ПАР, Ботсвану, Лесото, Есватіні, Зімбабве, Намібію та Мозамбік.