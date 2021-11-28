В Украине за сутки выявили более 7 тысяч новых больных ковидом, умерли от него 400 человек

В Украине за сутки 27 ноября выявили 7 483 новых случая коронавируса, вакцинировали от него 139 476 человек. Об этом Министерство здравоохранения сообщило 28 ноября.
Также за минувшие сутки госпитализировали 3 456 человек, умерли 400.
Всего с начала пандемии коронавирусом в Украине переболели 3 422 023 человека, а умерли от него — 85 117. По состоянию на 28 ноября в Украине полностью привиты 10 904 799 человек.
- Ранее Министерство здравоохранения сообщало, что в Украине стабилизируются все показатели — регионы будут постепенно выходить из «красных» зон. Также Украина прошла осенний пик смертности от коронавируса.
- 11 ноября в Ботсване выявили новый штамм коронавируса «Омикрон» (B.1.1.529). Ученые считают, что он может быть опаснее всех известных штаммов. Его усложненная мутация, вероятно, позволяет обходить защиту антител. Случаи заражения выявили в трех странах Европы: Британии, Италии и Германии. Из-за него Британия, Израиль и ряд других стран ввели ограничения на поездки своих граждан в ЮАР, Ботсвану, Лесото, Эсватини, Зимбабве, Намибию и Мозамбик.