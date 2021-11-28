В Украине за сутки выявили более 7 тысяч новых больных ковидом, умерли от него 400 человек

В Украине за сутки 27 ноября выявили 7 483 новых случая коронавируса, вакцинировали от него 139 476 человек. Об этом Министерство здравоохранения сообщило 28 ноября.

Также за минувшие сутки госпитализировали 3 456 человек, умерли 400.

Всего с начала пандемии коронавирусом в Украине переболели 3 422 023 человека, а умерли от него — 85 117. По состоянию на 28 ноября в Украине полностью привиты 10 904 799 человек.