«Конфлікту інтересів немає». Зеленський заперечив повернення повноважень заступнику глави ОП Олегу Татарову

Володимир Зеленський під час пресмарафону пояснив, чому заступнику голови Офісу президента Олегу Татарову повернули усі повноваження, тоді як справу проти нього досі не закрито.

Про це він сказав, відповідаючи на запитання кореспондентки «Бабеля» Марії Жартовської.

«СБУ розслідує справу проти заступника глави ОП Олега Татарова. У грудні 2020 року Андрій Єрмак підписав розпорядження, яким позбавив Татарова частини повноважень через можлививй конфлікт інтересів та на запит суспільства. А тепер новина: ми відправили запит в ОП і дізналися, що влітку Татарову повернули усі повноваження і тепер він відповідає за взаємодію зі всіма правоохоронними органами», — зазначила журналістка.

Вона запитала, чи знав Зеленський про таке рішення та чи свідчить повернення повноважень про те, що зник конфлікт інтересів?

Президент почав свою відповідь з того, що він не обирає заступників Єрмака, а просто призначає їх.

«Його обирає глава Офісу президента, а не я, навіть якщо так може здатися зі сторони. Олег Татаров відповідає за взаємодію із правоохоронними органами. Я знаю, що коли був «гарячий момент», тоді Андрій йому сказав, що Татаров має довести свою невинність, а поки йому зменшать повноваження. Це було справедливе рішення», — зазначив Володимир Зеленський.

На це Марія Жартовська запитала, чи знав президент про те, що повноваження йому повернули, він відказав «ну там же справу закрили», але журналістка відповіла — «ні, справу не закрито».

«Це значить, що конфлікту інтересів більше немає?» — прямо запитала кореспондентка.

«Виходить, що так», — резюмував Зеленський.

Оновлено. Під час заходу наступного блоку журналістів Володимир Зеленський заявив, що Олегу Татарову не повернули повноваження. Імовірно він уточнив цю інформацію під час перерви у глави Офісу президента Андрія Єрмака.

«Жодних повноважень Олегу Татарову щодо співпраці з НАБУ, прокуратури та СБУ йому не повернули. Важливий момент, пані Марія Жартовська, тому мені здається, що вона помилилася», — додав президент.