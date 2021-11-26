«Конфликта интересов нет». Зеленский отрицает возвращение полномочий заместителю главы ОП Олегу Татарову

Владимир Зеленский во время пресс-марафона объяснил, почему заместителю главы Офиса президента Олегу Татарову вернули все полномочия, если дело против него до сих пор не закрыто.

Об этом он сказал, отвечая на вопросы корреспондентки «Бабеля» Марии Жартовской.

«СБУ расследует дело против заместителя главы ОП Олега Татарова. В декабре 2020 года Андрей Ермак подписал распоряжение, которым лишил Татарова части полномочий из-за возможного конфликта интересов и по запросу общества. А теперь новость: Мы отправили запрос в ОП и узнали, что летом Татарову вернули все полномочия и теперь он отвечает за взаимодействие со всеми правоохранительными органами», — отметила журналистка.

Она спросила, знал ли Зеленский о таком решении и свидетельствует ли возвращение полномочий о том, что исчез конфликт интересов?

Президент начал свой ответ с того, что он не выбирает заместителей Ермака, а просто назначает их.

«Его выбирает глава Офиса президента, а не я, даже если так может показаться со стороны. Олег Татаров отвечает за взаимодействие с правоохранительными органами. Я знаю, что когда был «горячий момент», тогда Андрей ему сказал, что Татаров должен доказать свою невиновность, а пока ему снизят полномочия. Это было справедливое решение», — отметил Владимир Зеленский.

На это Мария Жартовская спросила, знал ли президент о том, что полномочия Татарову все же вернули. Он ответил «ну там же дело закрыли», но журналистка ответила — «нет, дело не закрыто».

«Это значит, что конфликта интересов больше нет?» — прямо спросила корреспондентка.

«Получается, что да», — резюмировал Зеленский.

Обновлено. Во время захода следующего блока журналистов Владимир Зеленский заявил, что Олегу Татарову не вернули полномочия. Предположительно, он уточнил эту информацию во время перерыва у главы Офиса президента Андрея Ермака.

«Никаких полномочий Олегу Татарову по сотрудничеству с НАБУ, прокуратурой и СБУ не вернули. Важный момент, Мария Жартовская, поэтому мне кажется, что она ошиблась», — добавил президент.