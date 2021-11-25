Сенатори США пропонують збільшити військову допомогу Україні на $50 млн

Сенатори США Роб Портман та Джин Шахін запропонували правку до військового бюджету на 2022 рік, яка збільшує допомогу Україні.
Про це пише Politico.
Правка передбачає збільшення фінансування з боку Пентагону на озброєння з $300 мільйонів до $350 мільйонів. З них $125 млн (проти $75 млн раніше запланованих) пропонують витратити на летальну зброю для України.
«Я закликаю надати допомогу у вигляді протиповітряних та протиброньових засобів, які будуть життєво важливими для стримування російської загрози. Ми маємо зробити все можливе, щоб підтримати нашого союзника Україну», — сказав Портман.
- Цього року Україна отримала від США військову допомогу у вигляді боєприпасів, озброєння та медобладнання. Остання поставка була 15 листопада — 80 тонн боєприпасів.
- За даними CNN, США думають над відправкою в Україну додаткового озброєння та радників на тлі можливого вторгнення армії Росії. У Кремлі кажуть, що це призведе до загострення ситуації.