Сенатори США пропонують збільшити військову допомогу Україні на $50 млн

Сенатори США Роб Портман та Джин Шахін запропонували правку до військового бюджету на 2022 рік, яка збільшує допомогу Україні.

Про це пише Politico.

Правка передбачає збільшення фінансування з боку Пентагону на озброєння з $300 мільйонів до $350 мільйонів. З них $125 млн (проти $75 млн раніше запланованих) пропонують витратити на летальну зброю для України.

«Я закликаю надати допомогу у вигляді протиповітряних та протиброньових засобів, які будуть життєво важливими для стримування російської загрози. Ми маємо зробити все можливе, щоб підтримати нашого союзника Україну», — сказав Портман.