Сенаторы США предлагают увеличить военную помощь Украине на $50 млн

Сенаторы США Роб Портман и Джин Шахин предложили поправку в военный бюджет на 2022 год, которая увеличивает помощь Украине.

Об этом пишет Politico.

Поправка предполагает увеличение финансирования со стороны Пентагона на вооружение с $300 миллионов до $350 миллионов. Из них $125 млн (против $75 млн ранее запланированных) предлагают потратить на летальное оружие для Украины.

«Я призываю оказать помощь в виде противовоздушных и противоброневых средств, которые будут жизненно важными для сдерживания российской угрозы. Мы должны сделать все возможное, чтобы поддержать нашего союзника Украину», — сказал Портман.