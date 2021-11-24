В Україні 595 нових смертей від коронавірусу. Вакцинували майже 300 тисяч українців

В Україні за минулу добу (23 листопада) зафіксували 14 325 нових хворих на COVID-19, з яких 1 183 дитини та 287 медпрацівників.
Як повідомляє Міністерство охорони здоровʼя, за минулу добу госпіталізували 4 077 осіб, а одужали 29 044 пацієнти. Померли 595 українців.
Всього за час пандемії виявили 3 367 461 захворювання на коронавірус і зафіксували 82 913 смертей від нього.
Вакцинували за минулу добу 286 121 особу. Першу дозу отримали 86 299 осіб, а другу — 199 822. Повністю вакциновано в країні 10 225 182 українців (22,8% від усього населення).
- Раніше Міністерство охорони здоровʼя повідомляло, що в Україні пройшов пік захворюваності на COVID-19 і всі показники стабілізуються — регіони поступово виходитимуть із «червоних» зон. Відомство підготує зміни до адаптивного карантину, зокрема для «жовтої» зони.
- Також Україна пройшла осінній пік смертності від коронавірусу.
- 23 листопада міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко повідомив, що Україна підписала контракт на щорічне постачання вакцини Pfizer. Йдеться про 25 мільйонів доз.