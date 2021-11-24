В Украине 595 новых смертей от коронавируса. Вакцинировали почти 300 тысяч украинцев

В Украине за прошедшие сутки (23 ноября) зафиксировали 14 325 новых больных COVID-19, из которых 1 183 ребенка и 287 медработников.

Как сообщает Министерство здравоохранения, за минувшие сутки госпитализировали 4 077 человек, а выздоровели 29 044 пациента. Умерли 595 украинцев.

Всего за время пандемии выявили 3 367 461 заболевание коронавирусом и зафиксировали 82 913 смертей от него.

Вакцинировали за прошлые сутки 286 121 человек. Первую дозу получили 86 299 человек, а вторую — 199 822. Полностью вакцинировано в стране 10 225 182 украинца (22,8% от всего населения).