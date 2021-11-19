Міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко заявив про незаконність «анонімної вакцинації» на Закарпатті

Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко назвав відкриття на Закарпатті анонімного пункту вакцинації незаконним — «ніякої анонімності бути не може».

Про це він заявив в ефірі програми «Сніданок з 1+1» у п’ятницю, 19 листопада, цитує «РБК».

«Те, що виникло на Закарпатті, — ми перевіримо повністю всю інформацію. Не може бути ніякої анонімності, ми хочемо бачити все, що відбувається і вносити в електронну систему охорони здоровʼя», — заявив Ляшко і нагадав про амністію для українців, які купили COVID-сертифікат.

Перед цим у Закарпатській області заявили, що вперше в Україні запроваджують анонімну вакцинацію для людей, які отримали фальшивий сертифікат про щеплення, але потім змінили своє рішення і зараз хочуть зробити вакцинацію.