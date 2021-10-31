Мінцифри спростило отримання сертифікату вакцинації в «Дії»

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що розробники додатку «Дія» спростили процедуру отримання сертифіката про вакцинацію.

Тепер електронний підпис для генерування документа не потрібен.

Як було раніше: у додатку потрібно було підписувати запит на сертифікат через «Дія.Підпис», а на порталі використовували електронний ключ (файловий/хмарний носій).

Натомість тепер потрібно зайти в додаток або на портал, натиснути «Отримати сертифікат» і все. Сертифікат надійде самостійно.

«Ми не змінюємо свої принципи — будувати зручну державу, тому готові ухвалювати рішення, шукати вихід, якщо бачимо, що це дозволить спростити процес», — зазначив міністр.

Федоров зазначив, що зараз Мінцифри спрямувало сили на те, аби спростити для лікарів систему заповнення інформації про пацієнта та мінімізувати можливість людської чи технічної помилки.