Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил о незаконности «анонимной вакцинации» на Закарпатье

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко назвал открытие в Закарпатье анонимного пункта вакцинации незаконным — «никакой анонимности быть не может».

Об этом он заявил в эфире программы «Завтрак с 1+1» в пятницу, 19 ноября, цитирует «РБК».

«То, что возникло в Закарпатье, — мы проверим полностью всю информацию. Не может быть никакой анонимности, мы хотим видеть все происходящее и вносить в электронную систему здравоохранения», — заявил Ляшко и напомнил об амнистии для украинцев, купивших COVID-сертификат.

Перед этим в Закарпатской области заявили, что впервые в Украине вводится анонимная вакцинация для людей, которые получили фальшивый сертификат о прививках, но затем изменили свое решение и сейчас хотят сделать вакцинацию.