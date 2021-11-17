На Закарпатье впервые в Украине вводят анонимную вакцинацию. Для кого эта услуга

В Закарпатской области впервые в Украине вводят анонимную вакцинацию для людей, которые получили фальшивый сертификат о прививках, но потом изменили свое решение и хотят вакцинироваться.

Дело в том, что эти люди по религиозным или семейным причинам не хотят разглашать информацию о вакцинации, поэтому для них открыли анонимный кабинет прививок в медицинском центре в Ужгороде, пишет Zaxid.net.

Сейчас в области фиксируют самый низкий уровень вакцинации населения и высокий показатель покупки фиктивных справок о вакцинации — правоохранители выявили уже четыре тысячи фальшивок.

Кабинет анонимной вакцинации будет работать круглосуточно в Ужгороде на улице Восточной, 4/1 (медицинский центр Prevention Hospital).

«Анонимно привиться сможет любой из жителей Закарпатья, который по определенным причинам не хочет, чтобы его данные о вакцинации внесли в систему. Также мы предоставляем возможность всем, кто приобрел фальшивый сертификат о вакцинации или имеет действующий сертификат, но фактически не получил прививку, прийти и сделать ее анонимно. Это можно будет сделать под любым псевдонимом, который человек укажет при посещении медицинского центра», — сказал врач-инфекционист Виктор Петров.