На Закарпатті вперше в Україні запроваджують анонімну вакцинацію. Для кого ця послуга

У Закарпатській області вперше в Україні запроваджують анонімну вакцинацію для людей, які отримали фальшивий сертифікат про щеплення, але потім змінили своє рішення і зараз хочуть зробити вакцинацію.

Річ у тім, що ці люди з релігійних чи сімейних причин не хочуть розголошувати інформацію про вакцинацію, тому для них запустили анонімний кабінет щеплень у медичному центрі в Ужгороді, пише Zaxid.net.

Наразі в області фіксують найнижчий рівень вакцинації населення і водночас високий показник купівлі фіктивних довідок про вакцинацію — правоохоронці вже виявили чотири тисячі фальшивок.

Кабінет анонімної вакцинації працюватиме в Ужгороді цілодобово на вулиці Східній, 4/1 (медичний центр Prevention Hospital).

«Анонімно зробити щеплення може будь-хто з мешканців Закарпаття, який з певних причин не хоче, щоби його дані про вакцинацію вносили до системи. Так само ми надаємо можливість усім, хто придбав фальшивий сертифікат про вакцинацію або має діючий сертифікат, але фактично не отримав щеплення, прийти і зробити вакцинацію анонімно. Це можна буде зробити під будь-яким псевдонімом, який людина вкаже при візиті до медичного центру», — сказав лікар-інфекціоніст Віктор Петров.