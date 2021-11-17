Комитет Рады поддержал амнистию для украинцев, купивших COVID-сертификат. Сейчас в «обороте» более 210 тыс. таких документов

В Украине действуют около 210 тысяч поддельных COVID-сертификатов. Такую цифру озвучила на правоохранительном комитете представитель Минздрава.

Об этом написала член комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Александра Устинова.

«Надеюсь, завтра Верховная Рада поддержит законопроект об усилении ответственности за подделку сертификатов, и у нас, как в Европе, смогут штрафовать до 170 тысяч гривен или будут сажать на три года за такое нарушение», — отметила Устинова.

Вот что предлагает законопроект:

Штраф от 17 то 34 тысяч гривен или ограничение свободы на срок до двух лет за использование поддельного ковид-сертификата.

Медикам, которые внесли в медицинскую документацию ложные данные о вакцинации, — штраф от 34 тысяч до 68 тысяч гривен или лишение свободы сроком до двух лет с лишением права занимать определенные должности от одного года до трех лет.

Изготовление поддельных ковид-сертификатов для продажи и их продажа — штраф от 85 до 170 тысяч гривен или лишение свободы на срок до трех лет.

Также профильный комитет таки поддержал амнистию для украинцев, которые купили поддельный COVID-сертификат, но сообщили об этом правоохранителям.

«Теперь человек, который использовал поддельные документы, подтверждающие проведение профилактических прививок против особо опасных инфекционных болезней, освобождается от уголовной ответственности, если он, добровольно заявил об этих фактах в орган», — пояснила нардеп.

Для этого нужно: