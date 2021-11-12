Украинцы не смогут удалить COVID-сертификат из «Дії». Как теперь обновить его после полной вакцинации

Министерство цифровой политики убрало кнопку «удалить» из списка возможных действий, которые можно выполнить с электронным COVID-сертификатом. Это сделали после жалобы пользователей, случайно удалявших документ.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, функция удаления сертификата о вакцинации стала распространенной проблемой для пользователей, которые часто по ошибке нажимали на нее

«Мы идентифицировали эту проблему, опираясь на опыт пользователя и вообще убрали функцию «удалить сертификат», — отметил Федоров.

По его словам, новую версию «Дії» уже подали на утверждение в онлайн-магазины Goole Play Market и App Store. После того, как администраторы одобрят приложение, украинцы смогут скачать все обновления.