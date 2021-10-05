В «Дії» начали тестировать сертификаты о результатах ПЦР-тестирования и о выздоровлении от коронавируса

Разработчики приложения «Дія» начали тестировать в нем возможность генерации сертификатов о результатах ПЦР-тестирования, или о выздоровлении от коронавируса.

Об этом пишет Укринформ.

«Сейчас совместно с Минздравом мы уже постепенно тестируем цифровые COVID-сертификаты для ПЦР-тестирования, то есть такой сертификат также появится в «Дії». И также фактически начинаем тестирование COVID-сертификатов для тех, кто переболел и выздоровел от коронавируса, и такие сертификаты также появятся в «Дії», — отметил заместитель министра цифровой трансформации Алексей Вискуб.

Также он исключил возможность массового внесения ложных сведений о вакцинации от коронавируса в соответствующие электронных баз данных.

«Правила формирования цифровых сертификатов очень сложные и тщательные, но такие сложные правила существуют, чтобы исключить внесение недостоверных данных. Понятно, что эти данные о вакцинации может внести только тот врач, который вакцинировал. И каждая запись в электронную систему здравоохранения — она подписывается личной электронной подписью врача. То есть, возможность внести пачками, или внести не врачом — вообще не существует», — заверил Вискуб.