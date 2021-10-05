В «Дії» почали тестувати сертифікати про результати ПЛР-тестування та одужання від коронавірусу

Розробники додатка «Дія» почали тестувати в ньому можливість генерації сертифікатів про результати ПЛР-тестування або про одужання від коронавірусу.

Про це пише Укрінформ.

«Наразі спільно з МОЗ ми вже поступово тестуємо цифрові COVID-сертифікати для ПЛР-тестування, тобто такий сертифікат також зʼявиться у «Дії». І також фактично розпочинаємо тестування COVID-сертифікатів для тих, хто перехворів і одужав від коронавірусу, і такі сертифікати також зʼявляться у «Дії», — зазначив заступник міністра цифрової трансформації Олексій Вискуб.

Також він виключив можливість масового внесення неправдивих відомостей про вакцинацію від коронавірусу до відповідних електронних баз даних.

«Правила формування цифрових сертифікатів дуже складні і ретельні, але такі складні правила існують, щоб унеможливити внесення неправдивих даних. Зрозуміло, що ці дані про вакцинацію може внести лише той лікар, який вакцинував. І кожен запис до електронної системи охорони здоровʼя — він підписується особистим електронним підписом лікаря. Тобто, можливості внести пачками або внести не лікарем — взагалі не існує», — запевнив Вискуб.