COVID-сертифікат у «Дії» тепер доступний всім українцям. Бета-тест завершено

Міністерство цифрової трансформації завершило бета-тестування сертифікатів вакцинації в додатку «Дія» — відтепер їх можуть згенерувати всі охочі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника з розвитку електронних послуг у Мінцифри Мстислава Баніка.

Щоб отримати сертифікат, потрібно встановити останню версію додатка «Дія» з AppStore, Google Play або Huawei AppGallery й авторизуватися. У меню «Послуги» треба обрати «COVID-сертифікати», натиснути «Отримати сертифікат» і після того підписати заявку за допомогою електронного підпису («Дія.Підпис»), який можна легко створити в додатку за наявності в ньому закордонного паспорта або ID-карти.

Бета-тестерам доведеться видалити тестову версію програми та встановити звичайну.