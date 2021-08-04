Мінцифри: COVID-сертифікат у «Дії» пройшов технічне оцінювання в Євросоюзі

Цифровий COVID-сертифікат у додатку «Дія» пройшов технічне оцінювання в Європейському Союзі.
Про це повідомляє міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
«Технічна команда ЄС високо оцінила терміни реалізації, точність і відповідність наших документів вимогам ЄС. А саме EU Digital COVID Certificate Єврокомісії», — написав він.
Він додав, що залишився останній крок — політична частина взаємовизнання, тобто узгодження від Єврокомісії та підписання відповідного меморандуму. Розробкою і технічною реалізацією COVID-сертифікатів спільно займаються команди Мінцифри, Міністерства охорони здоровʼя, Національної служби здоровʼя, Міністерства закордонних справ і Держприкордонслужби.
- Наприкінці червня Міністерство цифрової трансформації оголосило про початок тестування COVID-сертифікатів у додатку «Дія» з 1 липня.
- Україна домовилася з Європейською комісією зробити сумісними український та європейський цифрові сертифікати про імунітет від COVID-19. При цьому Міністерство охорони здоровʼя заявило, що вже готове видавати міжнародне свідоцтво про вакцинацію в паперовій формі громадянам, які отримали дві дози вакцини від коронавірусу.