Мінцифри: COVID-сертифікат у «Дії» пройшов технічне оцінювання в Євросоюзі

Цифровий COVID-сертифікат у додатку «Дія» пройшов технічне оцінювання в Європейському Союзі.

Про це повідомляє міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Технічна команда ЄС високо оцінила терміни реалізації, точність і відповідність наших документів вимогам ЄС. А саме EU Digital COVID Certificate Єврокомісії», — написав він.

Він додав, що залишився останній крок — політична частина взаємовизнання, тобто узгодження від Єврокомісії та підписання відповідного меморандуму. Розробкою і технічною реалізацією COVID-сертифікатів спільно займаються команди Мінцифри, Міністерства охорони здоровʼя, Національної служби здоровʼя, Міністерства закордонних справ і Держприкордонслужби.