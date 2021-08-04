Минцифры: COVID-сертификат в «Дії» прошел техоценку в Евросоюзе

Цифровой COVID-сертификат в приложении «Дія» прошел техническую оценку в Европейском Союзе.

Об этом сообщает министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

«Техническая команда ЕС высоко оценила сроки реализации, точность и соответствие наших документов требованиям ЕС. А именно EU Digital COVID Certificate Еврокомиссии», — написал он.

Он добавил, что остался последний шаг — политическая часть взаимопризнания, то есть согласование от Еврокомиссии и подписание соответствующего меморандума. Разработкой и технической реализацией COVID-сертификатов совместно занимаются команды Минцифры, Министерства здравоохранения, Национальной службы здоровья, Министерства иностранных дел и Госпогранслужбы.