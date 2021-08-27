COVID-сертификат в «Дія» теперь доступен всем украинцам. Бета-тест завершен

Министерство цифровой трансформации завершило бета-тестирование сертификатов вакцинации в приложении «Дія» и теперь их могут сгенерировать все желающие.
Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на руководителя по развитию электронных услуг в Минцифры Мстислава Баника.
Чтобы получить сертификат, нужно установить последнюю версию «Дія» с AppStore, Google Play и Huawei AppGallery и авторизоваться. В меню «Послуги» нужно выбрать «COVID-сертифікати», нажать «Отримати сертифікат» и после подписать заявку с помощью электронной подписи («Дія.Підпис»), которую можно легко создать в приложении при наличии в нем загранпаспорта или ID-карты.
Бета-тестерам придется удалить тестовую версию приложения и установить обычную.
Министр ведомства Михаил Федоров отметил, что за неделю сертификаты сгенерировали почти 300 тысяч украинцев.
«Мы сейчас работаем над тем, чтобы можно было сгенерировать сертификат и на портале «Дія», используя другие виды электронной подписи», — добавил он.
- COVID-сертификат — это документ, который подтверждает вакцинацию, отрицательный результат ПЦР-теста или то, что человек выздоровел от коронавируса. Сертификат в Украине выдается как бумажный, так и электронный — в приложении «Дія». Сертификат доступен только после полной вакцинации двумя дозами.
- 4 августа стало известно, что Европейский Союз официально признал, что украинские COVID-сертификаты в приложении «Дія» соответствуют европейским.