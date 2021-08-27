COVID-сертификат в «Дія» теперь доступен всем украинцам. Бета-тест завершен

Министерство цифровой трансформации завершило бета-тестирование сертификатов вакцинации в приложении «Дія» и теперь их могут сгенерировать все желающие.

Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на руководителя по развитию электронных услуг в Минцифры Мстислава Баника.

Чтобы получить сертификат, нужно установить последнюю версию «Дія» с AppStore, Google Play и Huawei AppGallery и авторизоваться. В меню «Послуги» нужно выбрать «COVID-сертифікати», нажать «Отримати сертифікат» и после подписать заявку с помощью электронной подписи («Дія.Підпис»), которую можно легко создать в приложении при наличии в нем загранпаспорта или ID-карты.

Бета-тестерам придется удалить тестовую версию приложения и установить обычную.