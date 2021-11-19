Посольство США в Україні опублікувало фото обстрілів на Донбасі у відповідь на заяви Пєскова про «відсутність загрози від РФ»

Посольство США в Україні різко відреагувало на заяви прессекретаря президента Росії Дмитра Пєскова, що РФ «не становить загрози».
На сторінці посольства у Facebook з’явилося відео з фотографіями російських військових та військової техніки на Донбасі.
«Ви можете чути заяви від російських посадовців та їхніх промовців на зразок: «Росія ніколи нікому не погрожувала, не погрожує та не становить ні для кого загрози». Серйозно?» — наголосили в посольстві.
Також у відео є фото з місця катастрофи літака «Малайзійських авіаліній» MH17, який було збито 17 липня 2014 року на Донбасі.
У дипломатичному відомстві також закликали не довіряти, а перевіряти інформацію.
- Нагадаємо, що 31 жовтня американська газета The Washington Post повідомила, що Росія стягує війська до кордону з Україною, у Пентагоні заявили, що стежать за цією ситуацією. Водночас розвідка Міноборони України спростувала інформацію про російська війська на кордоні та припустила, що це може бути переміщення військ після завершення спільних навчань із Білоруссю. Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов назвав повідомлення про російські війська на кордоні «дезінформацією суспільства».
- Після цього прессекретар президент Росії Дмитро Пєсков заявив, що пересування Збройних сил Росії своєю територією «ні в кого не повинно викликати стурбованості», а інформацію західних ЗМІ назвав «порожнім і безпідставним нагнітанням напруженості», бо «Росія ні для кого не становить загрози».
- Наприкінці березня 2021 року Росія уже стягувала війська до східних кордонів України та в окупований Крим чисельністю майже 110 тисяч військових, чим викликала занепокоєння української влади та західних партнерів. Москва називала це військовими навчаннями.
- 23 квітня в Міноборони РФ заявили про закінчення перевірки та відведення військ, але техніка і кораблі переважно залишилися на місцях.