Посольство США в Украине опубликовало фото обстрелов на Донбассе в ответ на заявления Пескова об «отсутствии угрозы от РФ»

Посольство США в Украине резко отреагировало на заявления пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, что РФ «не представляет угрозы».
На странице посольства в Facebook появилось видео с фотографиями российских военных и военной техники в Донбассе.
«Вы можете слышать заявления от российских чиновников и их ораторов наподобие: «Россия никогда никому не угрожала, не угрожает и не представляет ни для кого угрозы». Серьезно?» — отметили в посольстве.
Также в видео есть фото с места крушения самолета «Малайзийских авиалиний» MH17, сбитого 17 июля 2014 года на Донбассе.
В дипломатическом ведомстве также призывали не доверять, а проверять информацию.
- Напомним, что 31 октября американская газета The Washington Post сообщила, что Россия стягивает войска к границе с Украиной, в Пентагоне заявили, что следят за этой ситуацией. В то же время разведка Минобороны Украины опровергла информацию о российских войсках на границе и предположила, что это может быть перемещение войск после завершения совместных учений с Беларусью. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов назвал сообщение о российских войсках на границе «дезинформацией общества».
- После этого пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков заявил, что передвижение Вооруженных сил России по своей территории «ни у кого не должно вызывать обеспокоенности», а информацию западных СМИ назвал «пустым и безосновательным нагнетанием напряженности», потому что «Россия ни для кого не представляет угрозы».
- В конце марта 2021 года Россия уже стягивала войска к восточным границам Украины и в оккупированный Крым численностью почти 110 тысяч военных, чем вызвала беспокойство украинской власти и западных партнеров. Москва называла это военными учениями.
- 23 апреля в Минобороны РФ заявили об окончании проверки и отводе войск, но техника и корабли преимущественно остались на местах.